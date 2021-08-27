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В аварії літака в Словаччині загинули 3 осіб

П'ятниця, 27 серпня 2021, 14:25

Невеликий літак розбився недалеко від словацького міста Скаліце, в результаті аварії загинули три людини. 

Про це повідомили у пожежно-рятувальній службі Словаччини, пише "Європейська правда".

Літак впав недалеко від села Мокрий Гай. Пожежники прибули на місце події, щоб загасити вогонь. 

"Прибувши на місце, вони провели обстеження і почали гасити загоряння літака, який загорівся після падіння на землю. Пожежу вдалося локалізувати, зараз ведуться роботи з її ліквідації", - прокоментувала Катаріна Крижанова, представниця з пожежно-рятувальної служби.

Літак зареєстрований в Чеській Республіці. П​​ід час аварії в літаку перебували 3 людини, яких на місці аварії виявили без ознак життя. Не виключено, що загиблі є чехами.

Причину аварії встановить розслідування.

Теми: Словаччина


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