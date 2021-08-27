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Колишнього віцеканцлера Австрії засудили за хабарництво, отримав 15 місяців умовно

П'ятниця, 27 серпня 2021, 16:38
Колишнього віцеканцлера Австрії засудили за хабарництво, отримав 15 місяців умовно

Колишній віцеканцлер Австрії та колишній керівник правої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе визнаний винним у хабарництві і засуджений до 15 місяців умовного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Справа стосувалася пожертвування в сумі 10 000 євро для Партії свободи від керівника лікарні у Відні, коли Штрахе був головою політичної сили.

Штрахе був виправданий за тими звинуваченнями, які стосувалися поїздки на Корфу за час перебування на посаді віцеканцлера.

Керівник клініки Вальтер Грубмюллер, друг Штрахе, якого також звинувачували у хабарництві в обмін на підтримку змін до законодавства, отримав 12 місяців умовно.

Штрахе та Грубмюллер на суді не визнали себе винними. Рішення не є остаточними і можуть бути оскаржені.

Штрахе був віцеканцлером Австрії з грудня 2017 року по травень 2019 року в рамках коаліції з консерваторами канцлера Себастьяна Курца.

Коаліція розпалася через так звану справу Ібіци та опублікованими відео зі Штрахе. Згідно із записами, він зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Австріяхабарсуд
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