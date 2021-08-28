Штам коронавірусу "Дельта" удвічі підвищує ризик госпіталізації – дослідження

За даними даних, зібраних у Британії, штам "Дельта" удвічі частіше призводить до госпіталізації, аніж штам "Альфа" ("британський"), який раніше був домінуючим у Британії та Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian. Результати дослідження опублікували у журналі The Lancet.

Дослідження проводилося Агентством громадського здоров’я Англії та Радою медичних досліджень у період з березня по травень, коли у Британії були одночасно присутні "Альфа" та "Дельта"-штами. Нині останній майже повністю витіснив "британський".

Всього розглянули 43 338 випадків коронавірусної хвороби, для яких провели секвенування геному вірусу і встановили, який штам спричинив зараження. Серед цих пацієнтів лише 1,8% були повністю вакциновані, щеплені однією дозою - 24%, і 74% зовсім не були щеплені.

Серед хворих Альфа-штамом у лікарні опинились 2,2% хворих, а Дельта-штамом - 2,3%. Проте з урахуванням фактору віку, наявності щеплення та етнічного походження дослідники дійшли висновку, що ризик госпіталізації у разі зараження Дельта-штамом у 2,26 разів вищий.

Дослідники застерегли, що на основі цих даних не варто робити висновки про ризики для щеплених людей у разі зараження тим чи іншим штамом, оскільки більшість у вибірці складали невакциновані пацієнти.

Зазначимо, у літню хвилю коронавірусу в Британії - коли штам "Дельта" вже став домінуючим" - спостерігається в рази менша смертність, порівняно із зимовою хвилею, попри майже ті самі показники заражень. Це найімовірніше пов'язано з тим, що групи найбільшого ризику вже захищені завдяки вакцинації.