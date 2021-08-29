Зняття санкцій з Північного потоку-2: українська громадськість звернулася до Байдена

Атлантична рада (Atlantic Council) опублікувала заяву українських реформаторів, громадських активістів та колишніх депутатів Верховної Ради, які виступили з критикою рішення Джо Байдена скасувати санкції проти газопроводу "Північний потік -2" та її генерального директора Матіаса Варніга.

Джерело: публікація Atlantic Council

Деталі: Підписанти звертаються до президента США з нагадуванням, що він ще як кандидат у президенти обіцяв бути жорстким щодо Росії і зробити все, щоб зупинити реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Під зверненням підписалися екснардепи Світлана Заліщук, Ганна Гопко, Олексій Рябчин, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик та інші.

Дослівно: "Умови угоди, яку ви уклали з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і заходи, які вона пропонує, щоб запобігти Москві використовувати трубопровід як важелі впливу, є неадекватними, невизначеними та мають неясні юридичні наслідки. Вони нагадують нам про порожні "запевнення", які були зроблені Україні в Будапештському меморандумі 1994 року в обмін на добровільну відмову нашої країни від ядерної зброї.

Американсько-німецька угода, яку уклала ваша адміністрація, ставить під загрозу значну допомогу США, яка була вкладена у трансатлантичну безпеку та трансформацію України, і не передбачає ефективних гарантій безпеки для країн, на які впливає проєкт.

Ваше рішення щодо "Північного потоку -2", оголошене наприкінці липня, винагороджує президента Росії Володимира Путіна десятками мільярдів доларів для держбюджету Росії в той час, коли Росія витрачає мільярди на фінансування злочинної діяльності у Сполучених Штатах та військову агресію проти України. Ці гроші будуть використані для підтримки деспотичних режимів та для придушення прагнень не лише українського народу, але й білорусів, грузинів та будь-якого іншого сусіда РФ, який наважиться шукати власної долі".

Більше деталей: У зверненні також наголошується, що в разі, якщо "Північний потік-2" запрацює, Україна втратить критичний стримуючий фактор проти загострення російської агресії, і "руки Кремля будуть розв'язані для здійснення диверсій, тероризму та масштабних наступальних операцій проти України".

Підписанти заявляють, що підтримка адміністрацією Байдена "Північного потоку -2" підвищує спроможність Росії шантажувати Україну та Європу за допомогою газу.

Дослівно: "Ми, підписанти цього листа, були на передовій боротьби України за демократію та реформи. Сьогодні ці зусилля, а також ваші заявлені спроби об’єднати демократичний світ проти авторитаризму та глобальної корупції послаблені рішенням вашої адміністрації потурати Німеччині у питанні "Північного потоку-2".

Ми вважаємо, що вам добре відомо, що "Північний потік -2" - це корумпована схема, яка збагачує та розширює інтереси бізнесу в Європі та служить апологетами авторитарної політики Путіна. Це дає Путіну додаткові ресурси, щоб "найняти" більше західних політиків, таких як колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та прем'єр -міністр Франції Франсуа Фійон.

Якщо ви не повернете курс, ви не тільки заохотите Путіна в його агресивній і смертельній політиці, але й послабите солідарність демократичного світу, який ви обіцяли поглибити, і ви підірвете свою прихильність до глобальної війни з корупцією та клептократією".

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