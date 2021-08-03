Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після атаки на танкер Mercer Street
Великобританія і Іран викликали дипломатів через напад на японський нафтовий танкер Mercer Street біля берегів Оману 29 липня.
Джерело: BBC
Деталі: Як зазначається, у понеділок Великобританія викликала посла Ірану з приводу того, що британський уряд назвав "незаконним нападом". Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Ірану слід "визнати наслідки того, що вони зробили", назвавши інцидент "неприйнятним і обурливим нападом на комерційне судноплавство".
Представник міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде сказав, що звинувачення у відповідальності Ірану "суперечливі, помилкові і провокаційні". Іран викликав тимчасового повіреного в справах Великобританії в Тегерані, а також головного посланника Румунії, щоб висловити протест проти звинувачень.
Передісторія:
- Mercer Street атакували 29 липня посеред Індійського океану.
- Танкер слідував без грузу із Дар-ес-Салама в Ель-Фуджайру.
- У результаті нападу загинули два члени екіпажу - британець і румун.
- За даними США, на торговельному танкері вибухнув безпілотник, який був нашпигований вибухівкою.
- США та Велика Британія заявили, що за атакою на танкер Mercer Street швидше за все стоїть Іран.