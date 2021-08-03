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Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після атаки на танкер Mercer Street

Вівторок, 3 серпня 2021, 00:32
Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після атаки на танкер Mercer Street

Великобританія і Іран викликали дипломатів через напад  на японський  нафтовий танкер Mercer Street біля берегів Оману 29 липня.

Джерело: BBC

Деталі: Як зазначається, у понеділок Великобританія викликала посла Ірану з приводу того, що британський уряд назвав "незаконним нападом". Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Ірану слід "визнати наслідки того, що вони зробили", назвавши інцидент "неприйнятним і обурливим нападом на комерційне судноплавство".

Представник міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде сказав, що звинувачення у відповідальності Ірану "суперечливі, помилкові і провокаційні". Іран викликав тимчасового повіреного в справах Великобританії в Тегерані, а також головного посланника Румунії, щоб висловити протест проти звинувачень.

Передісторія:

  • Mercer Street атакували 29 липня посеред Індійського океану.
  • Танкер  слідував без грузу із Дар-ес-Салама в Ель-Фуджайру.
  • У результаті нападу загинули два члени екіпажу - британець і румун.
  • За даними США, на торговельному танкері вибухнув безпілотник, який був нашпигований вибухівкою. 
  • США та Велика Британія заявили, що за атакою на танкер Mercer Street швидше за все стоїть Іран.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІранВелика Британія
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