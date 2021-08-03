Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гейтси офіційно розлучилися — Reuters

Вівторок, 3 серпня 2021, 06:03

Процес розлучення між Біллом Гейтсом і Меліндой Френч Гейтс завершений.

Джерело: Reuters з посиланням на судовий документ

Деталі: Уточнюється, що суд не виніс рішення щодо грошей, майна або подружньої підтримки. Водночас у ньому зазначається, що пара повинна дотримуватися умов договору про роздільне проживання.

Передісторія:

  • Гейтси подали на розлучення 3 травня після 27 років шлюбу, але пообіцяли продовжити спільну благодійну діяльність. Вони є співзасновниками одного з найбільших благодійних фондів в світі "Фонд Білла і Мелінди Гейтсів".
  • Раніше пара заявила, що досягла угоди про те, як розділити їх сімейне майно. Подробиці цієї угоди не були розкриті.
  • За даними ЗМІ, однією із причин розірвання відносин могли стати зв'язки Гейтса зі звинуваченим у секс-торгівлі мільярдером Джеффрі Епштайном.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоОлімпіада: українці Насібов та Беленюк пройшли у фінал з греко-римської боротьби

Глава ЗСУ заборонив посадовцям їздити в зону ООС

відео Крим повернеться додому, питання тільки часу – Зеленський

"Справа рук Лукашенка": у Європарламенті з'явились перші реакції на вбивство Шишова

Україна отримає понад $2,7 млрд від МВФ

За Шишовим стежили, поліція про це знала – Білоруський дім в Україні

Усі новини...
США
У США 70% дорослих зробили щеплення проти COVID-19
США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня – посол РФ
Чому нас може навчити кейс Північного Потоку-2?
Останні новини
14:04
Міністри ЄС закликали Київ розслідувати смерть білоруса Шишова
14:02
FlixBus відкрив ще один міжнародний маршрут з України
13:55
Соратниці Навального в РФ обмежили свободу
13:38
Штрафи за порушення габаритно-вагових вимог до авто зростуть – підписано закон
13:36
Росія помстилась Естонії за висилку свого дипломата
13:29
НАБУ вкотре просить СБУ віддати Чауса: натякають на злочин
13:28
Українські школярі отримали срібні та бронзові медалі на міжнародній олімпіаді з хімії
13:20
Зеленський підписав "банківський" закон, необхідний для співпраці з МВФ
13:11
оновленоОлімпіада: українці Насібов та Беленюк пройшли у фінал з греко-римської боротьби
13:07
інфструкціяАвтоматичний арешт для боржників: що робити, якщо картку раптово заблокували
Усі новини...