Гейтси офіційно розлучилися — Reuters

Процес розлучення між Біллом Гейтсом і Меліндой Френч Гейтс завершений.

Джерело: Reuters з посиланням на судовий документ

Деталі: Уточнюється, що суд не виніс рішення щодо грошей, майна або подружньої підтримки. Водночас у ньому зазначається, що пара повинна дотримуватися умов договору про роздільне проживання.

Передісторія: