Гейтси офіційно розлучилися — Reuters
Вівторок, 3 серпня 2021, 06:03
Процес розлучення між Біллом Гейтсом і Меліндой Френч Гейтс завершений.
Джерело: Reuters з посиланням на судовий документ
Деталі: Уточнюється, що суд не виніс рішення щодо грошей, майна або подружньої підтримки. Водночас у ньому зазначається, що пара повинна дотримуватися умов договору про роздільне проживання.
Передісторія:
- Гейтси подали на розлучення 3 травня після 27 років шлюбу, але пообіцяли продовжити спільну благодійну діяльність. Вони є співзасновниками одного з найбільших благодійних фондів в світі "Фонд Білла і Мелінди Гейтсів".
- Раніше пара заявила, що досягла угоди про те, як розділити їх сімейне майно. Подробиці цієї угоди не були розкриті.
- За даними ЗМІ, однією із причин розірвання відносин могли стати зв'язки Гейтса зі звинуваченим у секс-торгівлі мільярдером Джеффрі Епштайном.