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Гейтси офіційно розлучилися — Reuters

Вівторок, 3 серпня 2021, 06:03
Гейтси офіційно розлучилися — Reuters

Процес розлучення між Біллом Гейтсом і Меліндой Френч Гейтс завершений.

Джерело: Reuters з посиланням на судовий документ

Деталі: Уточнюється, що суд не виніс рішення щодо грошей, майна або подружньої підтримки. Водночас у ньому зазначається, що пара повинна дотримуватися умов договору про роздільне проживання.

Передісторія:

  • Гейтси подали на розлучення 3 травня після 27 років шлюбу, але пообіцяли продовжити спільну благодійну діяльність. Вони є співзасновниками одного з найбільших благодійних фондів в світі "Фонд Білла і Мелінди Гейтсів".
  • Раніше пара заявила, що досягла угоди про те, як розділити їх сімейне майно. Подробиці цієї угоди не були розкриті.
  • За даними ЗМІ, однією із причин розірвання відносин могли стати зв'язки Гейтса зі звинуваченим у секс-торгівлі мільярдером Джеффрі Епштайном.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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