У США оприлюднили можливу причину розлучення Білла Гейтса
Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда почали обговорювати з юристами питання розлучення у 2019 році, однією із причин розірвання відносин могли стати зв'язки Гейтса зі звинуваченим у секс-торгівлі мільярдером Джеффрі Епштайном.
Джерело: hromadske з посиланням на матеріал видання The Wall Street Journal
Деталі: Американські журналісти з власних джерел отримали інформацію та деякі документи, які вказали на та, Мелінда Гейтс ще у 2013 році почала непокоїтися через зв'язки свого чоловіка з Епштайном. Зокрема, видання, викладаючи цю версію, посилається на розповідь співробітника благодійної організації пари.
Також Мелінда звертала увагу на їхні зустрічі. Наприклад, за даними New York Times, одного разу Гейтс затримався в особняку Епштайна на Манхеттені до пізньої ночі.
Тоді речниця засновника Microsoft Бріджит Арнольд офіційно заявила, що він зустрічався з Епштейном кілька разів, щоб обговорити благодійність, але шкодує про це: "Білл Гейтс шкодує про зустріч з Епштайном і визнає, що це було помилкою".
Нагадаємо:
- Мелінда та Білл Гейтси оголосили про своє розлучення 3 травня. Вони прожили у шлюбі 27 років.
- Джеффрі Епштайн, якого мали судити у справі про торгівлю сексуальними послугами, вчинив самогубство у своїй камері у тюрмі в Нью-Йорку ще у серпні 2019 року. Його звинувачували в управлінні масштабною мережею з неповнолітніх дівчат, що надавали сексуальні послуги.
- 66-річний фінансист мав чимало впливових друзів та знайомих. Серед них - президент США Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю тощо.