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Олімпіада: Бех-Романчук посіла 5 місце у змаганні зі стрибків у довжину

Вівторок, 3 серпня 2021, 06:55
Олімпіада: Бех-Романчук посіла 5 місце у змаганні зі стрибків у довжину

Українка Марина Бех-Романчук посіла 5  місце у змаганні зі стрибків у довжину на Олімпійських іграх в Токіо.

Джерело: "Укрінформ", Sport.ua

Деталі: Зазначається, що Бех-Романчук показала результат 6.88 м. Бех-Романчук вдався лише один стрибок з шести, в інших п'яти спортсменка зробила заступ.

Олімпійською чемпіонкою стала німкеня Малайка Міхамбо (7 м). Срібна призерка Бріттні Різ зі США програла їй 3 см. Бронза в нігерійки Есе Бруме.

Нагадаємо: 26 липня спортсменка із України Каміла Конотоп посіла 5 місце в Токіо серед важкоатлеток  до 55 кг.

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорт
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