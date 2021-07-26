Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Важкоатлетка із України посіла 5 місце на Олімпіаді у Токіо

Понеділок, 26 липня 2021, 17:07

Спортсменка із України Каміла Конотоп зайняла 5 місце на Олімпійських іграх у Токіо 2020 серед важкоатлеток  до 55 кг.

Джерело: НОК України та олімпійська команда

Деталі: 20-річна важкоатлетка з Харкова Каміла Конотоп, що виступає у ваговій категорії до 55 кг, з результатом 206 кг (94+112), посіла 5-те місце на дебютній Олімпіаді у Токіо.

 

Федерація важкої атлетики України привітала тренерів та Конотоп з чудовим виступом на Олімпійських іграх у Токіо.

Наразі Україна завоювала дві бронзи на Олімпіаді-2020.

Зокрема, український фехтувальник Ігор Рейзлін виборов бронзову для збірної України на Олімпійских Іграх.

24 липня 20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг.

Нагадаємо:

  • Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.
  • Українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо після бою у першому раунді. Харлан програла представниці Китаю Ян Хен'ю – 12:15.
  • У Пекіні-2008 Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командному шаблі, з Лондона-2012 вона привезла особисту бронзу, а в Ріо 2016 українці вдалося завоювати відразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

Українська правда
Теми: ОлімпіадаЯпонія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 липня: арешт Семенченка, "Антонов-Канада"

оновленоЗеленський провів масові звільнення у керівництві СБУ

фотоРадниця ректора столичного вишу торгувала дипломами – СБУ

Кравчук після операції на серці перебуває в реанімації

Українку відсторонили від змагань через допінг: вона не зможе позмагатися в Токіо

Посольство закликало припинити цькування і переслідування футболіста Зозулі в Іспанії

Усі новини...
Олімпіада
Акції пов'язаних зі скейтбордингом японських компаній зросли після перемоги господарів на Іграх
Олімпіада в Токіо стане найдорожчою в історії Ігор – ЗМІ
Наймолодший п'єдестал: 13-річна японка завоювала золото зі скейтбордингу
Останні новини
02:14
Обвал будинку біля Маямі: виявили останню 98-му жертву
01:22
Генпрокуратура Білорусі подала понад 50 позовів про заборону діяльності інтернет-ресурсів
00:48
Байден заявив про завершення військової місії США в Іраку
23:47
відеоВ Італії сильний град пошкодив сотні автомобілів на шосе
23:32
Диспетчер, який посадив літак з Протасевичем, виїхав з Білорусі – ЗМІ
22:50
У Словаччині погодили внесення змін до закону, що надають привілеї вакцинованим
22:28
Поліцейського, який "зник" із $300 тисячами, знайшли повішеним у парку – ЗМІ
21:53
Новини економіки: можливе звільнення голови НБУ, новий актив Ахметова
21:39
В останні дні місяця повернуться дощі та грози
21:15
Новини 26 липня: арешт Семенченка, "Антонов-Канада"
Усі новини...