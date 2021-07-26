Важкоатлетка із України посіла 5 місце на Олімпіаді у Токіо

Спортсменка із України Каміла Конотоп зайняла 5 місце на Олімпійських іграх у Токіо 2020 серед важкоатлеток до 55 кг.

Джерело: НОК України та олімпійська команда

Деталі: 20-річна важкоатлетка з Харкова Каміла Конотоп, що виступає у ваговій категорії до 55 кг, з результатом 206 кг (94+112), посіла 5-те місце на дебютній Олімпіаді у Токіо.

Федерація важкої атлетики України привітала тренерів та Конотоп з чудовим виступом на Олімпійських іграх у Токіо.

Наразі Україна завоювала дві бронзи на Олімпіаді-2020.

Зокрема, український фехтувальник Ігор Рейзлін виборов бронзову для збірної України на Олімпійских Іграх.

24 липня 20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг.

Нагадаємо:

Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.

Українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо після бою у першому раунді. Харлан програла представниці Китаю Ян Хен'ю – 12:15.

У Пекіні-2008 Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командному шаблі, з Лондона-2012 вона привезла особисту бронзу, а в Ріо 2016 українці вдалося завоювати відразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.

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