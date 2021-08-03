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Коронавірус: 477 тисяч нових випадків, найбільше в США та Ірані

Вівторок, 3 серпня 2021, 07:44
Коронавірус: 477 тисяч нових випадків, найбільше в США та Ірані

За добу 1 серпня у світі виявили 477 905 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 56 369 заражень, в Ірані – 37 189, в Індії – 30 031.

Крім того, в РФ – 23 508 випадків, а в Туреччині – 22 898.

 

Україна з 265 випадками на 88 місці у світі між Ефіопією та Угандою. У Європі Україна на 19 місці.

7 863 людини у світі померли за добу. За цим показником Україна на 83 місці у світі і на 13 – серед європейських країн.

Нагадаємо: 1 серпня в Україні госпіталізували 385 осіб, було зафіксовано 4 летальні випадки, одужало – 176 людей.

Українська правда
Теми: коронавірус
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