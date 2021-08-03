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Главу Білоруського дому знайшли повішеним у Києві

Вівторок, 3 серпня 2021, 09:07
Фото з Telegram БДУ

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні (3 серпня – ред.) в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання".

Деталі: З місця події вилучили мобільний телефон і особисті речі Шишова.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство).

У поліції підкреслили, що будуть перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид. 

Зазначається, що повну картину подій встановлять після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів. 

Поліція Києва просить усіх, хто знав Шишова, надати інформацію про останні тижні його життя – його психоемоційний стан, можливі погрози тощо. 

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.

Українська правда
Теми: БілорусьКиївполіція


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