Главу Білоруського дому знайшли повішеним у Києві
Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку.
Джерело: поліція Києва
Дослівно: "Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні (3 серпня – ред.) в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання".
Деталі: З місця події вилучили мобільний телефон і особисті речі Шишова.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство).
У поліції підкреслили, що будуть перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
Зазначається, що повну картину подій встановлять після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів.
Поліція Києва просить усіх, хто знав Шишова, надати інформацію про останні тижні його життя – його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.