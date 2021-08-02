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У Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація

Понеділок, 2 серпня 2021, 23:28

У Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці 2 серпня вийшов на пробіжку в Києві і пропав.

Джерело: telegram-канал БДУ

Дослівно: "Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (удома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо.

Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили".

Деталі: Повідомляється, що поліцію сповістили, а на місце відправили кінолога.

Upd. Увечері у Білоруському домі в Україні повідомили усе, що дізналися за день.

Отже, на камерах зафіксовано, як Шишов виходив з дому на пробіжку о 9 ранку, а в 10 повинен був повернутися.

Повідомляється, що його телефон відключений від відстежування місцеположення через гугл-акаунт, а годинника та фітнес-браслета при ньому не було.

З веж його телефон відстежили, але зазначають про великий квадрат пошуків.

Організація інформує, що викликали поліцію і подзвонили в СБУ, написали заяву, сповістили Прикордонну службою та Нацполіцію.

Відомо, що кінологи обнишпорили ліс з собаками, де Віталій бігає - нічого не знайшли.

Станом на 22:00 волонтери все ще прочісували лісосмугу.

 
 

Нагадаємо: Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.

Її чоловік втік з Білорусі в Україну.

Українська правда
Теми: КиївБілорусь


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