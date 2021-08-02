У Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація
У Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці 2 серпня вийшов на пробіжку в Києві і пропав.
Джерело: telegram-канал БДУ
Дослівно: "Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (удома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо.
Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили".
Деталі: Повідомляється, що поліцію сповістили, а на місце відправили кінолога.
Upd. Увечері у Білоруському домі в Україні повідомили усе, що дізналися за день.
Отже, на камерах зафіксовано, як Шишов виходив з дому на пробіжку о 9 ранку, а в 10 повинен був повернутися.
Повідомляється, що його телефон відключений від відстежування місцеположення через гугл-акаунт, а годинника та фітнес-браслета при ньому не було.
З веж його телефон відстежили, але зазначають про великий квадрат пошуків.
Організація інформує, що викликали поліцію і подзвонили в СБУ, написали заяву, сповістили Прикордонну службою та Нацполіцію.
Відомо, що кінологи обнишпорили ліс з собаками, де Віталій бігає - нічого не знайшли.
Станом на 22:00 волонтери все ще прочісували лісосмугу.
Нагадаємо: Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.
Її чоловік втік з Білорусі в Україну.