Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація

Понеділок, 2 серпня 2021, 23:28
У Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація

У Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці 2 серпня вийшов на пробіжку в Києві і пропав.

Джерело: telegram-канал БДУ

Дослівно: "Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (удома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо.

Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили".

Деталі: Повідомляється, що поліцію сповістили, а на місце відправили кінолога.

Upd. Увечері у Білоруському домі в Україні повідомили усе, що дізналися за день.

Отже, на камерах зафіксовано, як Шишов виходив з дому на пробіжку о 9 ранку, а в 10 повинен був повернутися.

Повідомляється, що його телефон відключений від відстежування місцеположення через гугл-акаунт, а годинника та фітнес-браслета при ньому не було.

З веж його телефон відстежили, але зазначають про великий квадрат пошуків.

Організація інформує, що викликали поліцію і подзвонили в СБУ, написали заяву, сповістили Прикордонну службою та Нацполіцію.

Відомо, що кінологи обнишпорили ліс з собаками, де Віталій бігає - нічого не знайшли.

Станом на 22:00 волонтери все ще прочісували лісосмугу.

 
 

Нагадаємо: Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.

Її чоловік втік з Білорусі в Україну.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: