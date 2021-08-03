Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За Шишовим стежили, поліція про це знала – Білоруський дім в Україні

Вівторок, 3 серпня 2021, 10:03
За Шишовим стежили, поліція про це знала – Білоруський дім в Україні
Фото з Instagram vvshishov

Білоруський дім в Україні заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

Джерело: БДУ в Telegram

Дослівно: "За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Республіці Білорусь про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації.

Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму".

Деталі: У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Для довідки: Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні і був главою цієї організації.

Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

У БДУ підкреслили, що в цій організації Шишов "брався абсолютно за всі сфери діяльності": допомога білорусам, які переїхали, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам, формування діаспори в Україні.

Передісторія: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: