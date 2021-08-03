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За Шишовим стежили, поліція про це знала – Білоруський дім в Україні

Вівторок, 3 серпня 2021, 10:03
Фото з Instagram vvshishov

Білоруський дім в Україні заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

Джерело: БДУ в Telegram

Дослівно: "За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Республіці Білорусь про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації.

Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму".

Деталі: У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Для довідки: Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні і був главою цієї організації.

Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

У БДУ підкреслили, що в цій організації Шишов "брався абсолютно за всі сфери діяльності": допомога білорусам, які переїхали, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам, формування діаспори в Україні.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: КиївБілорусь


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