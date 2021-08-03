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СБУ повернула міністерству реєстр моряків, який раніше захопили рейдери

Вівторок, 3 серпня 2021, 11:15

Кіберфахівці СБУ завершили передачу Державного реєстру документів моряків до Міністерства інфраструктури України, раніше захопленого сторонніми особами.

Джерело: начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу 3 серпня, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За словами кіберфахівця, СБУ не просто передала в Мініфраструктури реєстр моряків, а й допомагає відновити роботу всіх функцій відповідних сервісів.

Реєстр повернули його з-під контролю третіх осіб, які використовували цей ресурс для корупційних схем. Двом зловмисникам уже повідомлено про підозру.

Пряма мова: "Двом агентам, посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб".

Що передувало: СБУ заявила про викриття масштабної злочинної схеми оформлення дозвільних документів моряків. Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків і отримувати до $150 млн неправомірної вигоди щороку.

Українська правда
Теми: СБУ


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