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Викрито схему оформлення документів морякам через захоплений держреєстр - СБУ

Четвер, 22 липня 2021, 16:12

Правоохоронці викрили та заблокували протиправну схему оформлення дозвільних документів морякам через захоплений сторонніми державний реєстр.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, держреєстр документів моряків та автоматизовані системи взяли під контроль сторонні приватні особи, які мали доступ до цих ресурсів, хоча вони розроблялися та були придбані за державні кошти. 

 

Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків.

В СБУ кажуть, що орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували за рік, сягав понад 150 млн доларів США.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, злочинна схема в нинішньому вигляді діяла з кінця 2019 року, а корупційні оборудки функціонували ще з 2016-го.

У цій схемі було об’єднано роботу мережі агентів-посередників, які за винагороду "допомагали" морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації, і несанкціоноване втручання в державний реєстр.

Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів.

Тож він був змушений звертатися до посередника. А той за допомогою нелегітимного додатку завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. При цьому самому замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси чи проходити медичні обстеження.

Винагорода "агенту" становила 3-8 тисяч доларів залежно від посади моряка.

Встановлено, що у схемі були задіяні колишні та нинішні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Зловмисники мали низку груп у різних меседжерах, де координували свою роботу.

Дослівно Служба безпеки України: "Наразі реєстр і супутні автоматизовані системи вилучено, а доступ до них стороннім особам, у тому числі фігурантам кримінального провадження, заблоковано.

СБУ вживає усі організаційно-технічні заходи, щоб остаточно повернути реєстр в управління держави та відновити його стабільну роботу.

Докази злочинної схеми були зібрані і задокументовані під час масштабної спецоперації кіберфахівців ДКІБ СБУ та Головного управління СБУ в АР Крим.

Обшуки відбулися в офісах, дата-центрах і в місцях проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення їм підозр, слідчі дії тривають".

 

Що передувало: 29 червня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №3944, яким позбавила моряків зі стажем роботи на суднах вимоги повторного складання іспитів для отримання підтвердження своєї компетентності.

До цього українське законодавство визначало обов’язкове проходження моряками курсів підвищення кваліфікації та складання кожним іспитів в держкомісіях. Це створювало корупційні ризики. Самі моряки неодноразово влаштовували акції протесту проти корупційних схем.

Українська правда
Теми: СБУОфіс генпрокурора


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