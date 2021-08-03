Україна отримає понад $2,7 млрд від МВФ

Згідно з рішенням Ради керівників МВФ 23 серпня Україна отримає від МВФ понад $2,7 млрд безоплатно та без жодних додаткових умов.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що це рішення ухвалили за пропозицією Крісталіни Георгієвої задля допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Всього між країнами розподілять спеціальні права запозичення на суму $650 млрд.

Зазначається, що це – найбільший розподіл СПЗ в історії фонду.

Україна отримає транш 23 серпня. Президент Володимир Зеленський назвав це "гарним подарунком для України до 30-річчя незалежності". Він зазначив, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати економіку.

За словами українського лідера, влада продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу в межах поточної програми stand-by.

Нагадаємо: Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.

Георгієва анонсувала візит місії фонду до України у вересні.