Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримає понад $2,7 млрд від МВФ

Вівторок, 3 серпня 2021, 11:23
Україна отримає понад $2,7 млрд від МВФ

Згідно з рішенням Ради керівників МВФ 23 серпня Україна отримає від МВФ понад $2,7 млрд безоплатно та без жодних додаткових умов.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що це рішення ухвалили за пропозицією Крісталіни Георгієвої задля допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Всього між країнами розподілять спеціальні права запозичення на суму $650 млрд.

Зазначається, що це – найбільший розподіл СПЗ в історії фонду.

Україна отримає транш 23 серпня. Президент Володимир Зеленський назвав це "гарним подарунком для України до 30-річчя незалежності". Він зазначив, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати економіку.

За словами українського лідера, влада продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу в межах поточної програми stand-by.

Нагадаємо: Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.

Георгієва анонсувала візит місії фонду до України у вересні.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МВФУкраїнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
МВФ
Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів
МВФ погодився надати додатковий час на скасування в Україні 2% "спрощенки"
Уряд оновив Лист про наміри та Меморандум з МВФ: коли очікується транш
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: