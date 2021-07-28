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Місія МВФ у вересні відвідає Україну

Середа, 28 липня 2021, 23:59
Місія МВФ у вересні відвідає Україну

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.

Джерело: Георгієва та Зеленський у Twitter

Пряма мова Георгієвої: "Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо успішного економічного прогресу України в рамках програми МВФ.

З нетерпінням чекаю на продовження нашої продуктивної співпраці під час місії у вересні".

Пряма мова Зеленського: "МВФ для України є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України та сподіваюсь на подальшу співпрацю".

Нагадаємо: Зеленський заявляє, що Україна знаходиться на фінальній стадії виконання структурних маяків Міжнародного валютного фонду.

Українська правда
Теми: ЗеленськийМВФ
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