Місія МВФ у вересні відвідає Україну

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.

Джерело: Георгієва та Зеленський у Twitter

Пряма мова Георгієвої: "Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо успішного економічного прогресу України в рамках програми МВФ.

З нетерпінням чекаю на продовження нашої продуктивної співпраці під час місії у вересні".

Пряма мова Зеленського: "МВФ для України є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України та сподіваюсь на подальшу співпрацю".

Нагадаємо: Зеленський заявляє, що Україна знаходиться на фінальній стадії виконання структурних маяків Міжнародного валютного фонду.