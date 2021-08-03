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Олімпіада: українці Насібов та Беленюк пройшли у фінал з греко-римської боротьби

Вівторок, 3 серпня 2021, 13:11
фото: facebook.com/greco.rome

Українці Парвіз Насібов та нардеп Жан Беленюк пройшли у фінали Олімпійських Ігор у Токіо з греко-римської боротьби у категоріях до 67 та до 87 кілограмів, тим самим гарантували собі щонайменше срібну медаль.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Насібов потрапив до півфіналу після перемог над данцем Фредріком Б'єрхуусом та росіянином Артемом Сурковим.

У півфіналі Парвіз переміг єгипетського борця Могаммеда Ібрагіма Ель-Саєда, чотирикратного чемпіона Африки.

За результатами двох періодів українець переміг з рахунком 7:6, програючи по ходу поєдинку, здолав суперника.

Беленюк до півфіналу переміг чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, а потім алжирця Башида Сід Асара.

За вихід у фінал Беленюк зустрівся із хорватом Іваном Гуклеком та переміг.

Українка Ірина Коляденко не пройшла у фінал, програвши чемпіонці світу - киргизстанці Айсулуу Тининбековій з рахунком 10:0.

Вона змагатиметься у бронзовому фіналі.

Нагадаємо: 3 серпня українка Марина Бех-Романчук посіла 5 місце у змаганні зі стрибків у довжину на Олімпійських іграх в Токіо.

Теми: Олімпіада


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