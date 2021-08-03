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День захисників Україні поширився на жінок: Зеленський підписав закон

Вівторок, 3 серпня 2021, 15:32
День захисників Україні поширився на жінок: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю, яким перейменовується свято День захисника України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей.

Згідно із законом, назва свята "День захисника України", яке щороку відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України".

Нагадаємо: 14 липня нардепи підтримали проєкт закону, яким перейменовується свято День захисника України.

Українська правда

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Теми: законодавствоЗеленськийсвяткування
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