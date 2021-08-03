День захисників Україні поширився на жінок: Зеленський підписав закон
Вівторок, 3 серпня 2021, 15:32
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю, яким перейменовується свято День захисника України.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Зазначається, що документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей.
Згідно із законом, назва свята "День захисника України", яке щороку відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України".
Нагадаємо: 14 липня нардепи підтримали проєкт закону, яким перейменовується свято День захисника України.
Українська правда