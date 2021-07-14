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Свято 14 жовтня перейменували у "День захисників та захисниць"

Середа, 14 липня 2021, 19:52
Свято 14 жовтня перейменували у День захисників та захисниць

Нардепи підтримали проєкт закону №2325 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю, яким перейменовується свято День захисника України.

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Рішення підтримали 317 нардепів, 0 проти.

Після підписання закону президентом свято називатиметься Днем захисників та захисниць.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту є належне вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків – захисників незалежності і територіальної цілісності України.

Дослівно: "На наше глибоке переконання, нинішня назва свята "День захисника України" не повністю передає його суть та зміст. Адже поруч із чоловіками-захисниками Україну боронили також і жінки-захисниці.

Крім того, жінки-захисниці століттями поруч зі своїми побратимами-чоловіками боролися за незалежність України".

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЗбройні силисвяткування
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