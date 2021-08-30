ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Європейський союз ухвалив рішення про виключення Сполучених Штатів і ще 5 країн зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС.

"Після огляду відповідно до рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень та територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорія, Республіка Північна Македонія та Сполучені Штати Америки були вилучені зі списку" - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Як зазначається, це рішення не шкодить можливості держав-членів скасувати тимчасове обмеження на несуттєві поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників.

Наразі у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, лишається 18 країн, в тому числі Україні.

Нагадаємо, 14 липня у ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

З того часу переважна більшість країн ЄС скасували суворі заборони на в’їзд для українських туристів. Водночас деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації чи негативних тестів на коронавірус.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

За формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.