Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Брюссель надіслав відповідь Києву щодо консультацій про "Північний потік-2"

Вівторок, 31 серпня 2021, 14:30
Фото з відкритих джерел

Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у вівторок в Європейській комісії, пише "Європейська правда".

"Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою.

Ми перебуваємо в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі з питань енергетики, та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їхнє прохання щодо консультацій", - повідомили в Єврокомісії.

При цьому в Єврокомісії наголосили, що ЄС "як і раніше надає великого значення енергетичній безпеці України".

"Ми, як і раніше, готові обговорити будь-які питання, що хвилюють Україну", - запевнили в Брюсселі.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: Північний потік-2ЄСУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США зобов’язалися виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги

У Мінцифри придумали, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube

фотоПідсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я в РФ - "Схеми"

Поліція нарешті прокоментувала ДТП Трухіна: передали справу ДБР 

Трухін уже кілька днів не виходив на зв'язок – Корнієнко

Єнін іде з МЗС і стане першим заступником глави МВС

Усі новини...
Північний потік-2
Зняття санкцій з Північного потоку-2: українська громадськість звернулася до Байдена
Маркарова: У США та України немає непорозумінь щодо "Північного потоку-2"
"Північний потік-2" програв суд в Німеччині щодо звільнення від правил ЄС
Останні новини
23:39
Україна та США підписали угоду щодо оборонного партнерства
22:54
Байден назвав евакуацію із Афганістану "надзвичайним успіхом"
22:09
Майора ЗСУ, який вбив бійця за допис в Instagram, засудили на 5 років
21:35
Новини економіки: "чорний список" на ринку електроенергії, скорочення транзиту газу
21:19
Зеленський зустрівся із керівником NASA: обговорювали проєкти, до яких може долучитись Україна
20:57
Новини 31 серпня: Україна на Паралімпіаді, справа Трухіна
20:46
США зобов’язалися виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги
20:41
Персональні дані і ковід-тести 700 тисяч французів через помилку потрапили у відкритий доступ
20:26
Зеленський хоче консультацій з Німеччиною та США щодо збереження транзиту газу
20:09
У Мінцифри придумали, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube
Усі новини...