Брюссель надіслав відповідь Києву щодо консультацій про "Північний потік-2"

Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у вівторок в Європейській комісії, пише "Європейська правда".

"Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою.

Ми перебуваємо в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі з питань енергетики, та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їхнє прохання щодо консультацій", - повідомили в Єврокомісії.

При цьому в Єврокомісії наголосили, що ЄС "як і раніше надає великого значення енергетичній безпеці України".

"Ми, як і раніше, готові обговорити будь-які питання, що хвилюють Україну", - запевнили в Брюсселі.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

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