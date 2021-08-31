Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Брюссель відреагував критикою Грузії на її рішення не брати 75 млн євро кредиту в ЄС

Вівторок, 31 серпня 2021, 19:12

Уряд Грузії вирішив відмовитися від кредиту Євросоюзу в розмірі 75 млн євро, на що в Брюсселі відповіли, що країна провалила виконання умов для отримання кредитних грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні грузинський прем’єр Іраклій Гарібашвілі оголосив, що Грузія вирішила відмовитись від другої частини макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 75 млн євро.

"В цьому році, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму. Звичайно, ми дуже вдячні ЄС за всю допомогу, яку вони надали нам під час боротьби з пандемією коронавірусу, і в цілому за все, що вони зробили і роблять", - цитує грузинського прем’єра "Ехо Кавказу".

За даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, в ЄС взяли до уваги рішення Грузії, водночас заявивши, що країна не змогла підвищити незалежності судової системи, що умовою для отримання кредитних грошей ЄС.

"ЄС бере до відома рішення Грузії не надавати запит на решту макрофінансової допомоги ЄС (75 мільйонів євро), і додає, що "ми відзначаємо, що Грузія провалила виконання достатньою мірою умови для цієї макрофінансової допомоги, зокрема, яка стосується підвищення незалежності, підзвітності і якості судової системи", - написав Джозвяк у Twitter.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель говорив, що передумовою для виділення макрофінансової допомоги Грузії з боку ЄС є проведення змін у судовій системі.

Теми: ГрузіяЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: "Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості"

Кулеба про візит Зеленського до США: дуже успішний з конкретними домовленостями

Майора ЗСУ, який вбив бійця за допис в Instagram, засудили на 5 років

США зобов’язалися виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги

У Мінцифри придумали, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube

фотоПідсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я в РФ - "Схеми"

Усі новини...
Грузія
У МЗС розповіли про долю українців, які потрапили під лавину на Казбеку
Українці потрапили під лавину на горі Казбек: троє постраждалих
У Грузії - найбільше померлих від COVID-19 за добу з початку пандемії
Останні новини
06:23
У США – понад 1 200 смертей за добу від коронавірусу
05:45
Близько 200 українців просять про евакуацію з Афганістану – Кулеба
04:55
СБУ затримала бойовика, який допомагав Росії окупувати Крим
04:14
Зеленський: "Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості"
03:40
З Афганістану евакуювали 90% американців – Байден
02:42
США і Україна підписали меморандум про космічні польоти
01:42
Зеленський обговорив із главою Світового банку земельну реформу
01:08
Кулеба про візит Зеленського до США: дуже успішний з конкретними домовленостями
00:36
Німеччина готова вести переговори з "Талібаном"
23:39
Україна та США підписали угоду щодо оборонного партнерства
Усі новини...