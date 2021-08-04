У Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть лише вакцинованих

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що в місті до комерційних приміщень скоро можна буде потрапити лише з посвідкою про вакцинацію.

Джерело: мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Хочете насолоджуватись всім чудовим, що дає Нью-Йорк цього літа? Зробіть вакцинацію".

"Якщо ви не вакцинувались, на жаль, ви не зможете брати участь в багатьох подіях. Час людям зрозуміти, що вакцинація є необхідною для гарного, повноцінного та здорового життя".

Деталі: Нью-Йорк стане першим американським мегаполісом, який запровадить вимогу вакцинації для відвідувачів ресторанів, спортклубів, кінотеатрів та місць розваг.

Програма, яку мер назвав "Пропуск ключ до Нью-Йорка" (Key to NYC Pass – англ.), вступить в дію 13 вересня. Тоді ж місцева влада почне перевірки дотримання вимог програми.

Наразі 66% дорослих жителів Нью-Йорка пройшли повний курс вакцинацій, а більше 70% отримали щонайменше одне щеплення, згідно з даними мерії.

Нагадаємо: У Нью-Йорку в березні запровадили так звані "паспорти вакцинації", що дозволятимуть щепленим проти Covid людям безперешкодно брати участь у масових заходах та пересуватися країною.