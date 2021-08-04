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Повинен піти у відставку – Байден про губернатора Нью-Йорка

Середа, 4 серпня 2021, 01:52
ФОТО: Politico

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо повинен подати у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Джерело: Байден, цитує Reuters

Пряма мова: "Я думаю, що він (Куомо – ред.) повинен піти у відставку".

Що передувало:Прокуратура оголосила, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо сексуально домагався більше десятка жінок.

Відповідну заяву оголосила прокурорка штату Летиція Джеймс після п’яти місяців розслідування. Сам Куомо відкидає звинувачення та не планує подавати у відставку.

Теми: СШАБайден


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