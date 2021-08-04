На тлі нових випадків коронавірусу в Ухані тестують 11 мільйонів осіб

Китайська влада дала вказівку протестувати на Covid-19 11 мільйонів жителів Уханя.

Джерело: The Guardian

Деталі: В Ухані 11 мільйонів жителів будуть тестувати на тлі виявлення нових випадків коронавірусу, які пов’язують зі спалахом штаму Дельта.

У вівторок національна комісія охорони здоров’я повідомила про вісім нових випадків у місті Ухань, де вперше був виявлений COVID-19 і згодом поширився всім світом.

Із 8 нових випадків, виявлених у працівників- мігрантів, п’ять були безсимптомними.

Загалом 2 серпня в Китаї виявили 84 хворих на коронавірус.

Що передувало: Китайські міста розгорнули масове тестування мільйонів людей і ввели нові обмеження на поїздки через найбільший спалах коронавірусу в країні за кілька місяців.

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