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На тлі нових випадків коронавірусу в Ухані тестують 11 мільйонів осіб

Середа, 4 серпня 2021, 03:15
ФОТО: Global Times

Китайська влада дала вказівку протестувати на Covid-19 11 мільйонів жителів Уханя.

Джерело: The Guardian

Деталі: В Ухані 11 мільйонів жителів будуть тестувати на тлі виявлення нових випадків коронавірусу, які пов’язують зі спалахом штаму Дельта.

У вівторок національна комісія охорони здоров’я повідомила про вісім нових випадків у місті Ухань, де вперше був виявлений COVID-19 і згодом поширився всім світом.

Із 8 нових випадків, виявлених у працівників- мігрантів, п’ять були безсимптомними.

Загалом 2 серпня в Китаї виявили 84 хворих на коронавірус.

Що передувало: Китайські міста розгорнули масове тестування мільйонів людей і ввели нові обмеження на поїздки через найбільший спалах коронавірусу в країні за кілька місяців.

Передісторія:

  • Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
  • У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.

Теми: Китайкоронавірус


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