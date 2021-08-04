На тлі нових випадків коронавірусу в Ухані тестують 11 мільйонів осіб
Середа, 4 серпня 2021, 03:15
Китайська влада дала вказівку протестувати на Covid-19 11 мільйонів жителів Уханя.
Джерело: The Guardian
Деталі: В Ухані 11 мільйонів жителів будуть тестувати на тлі виявлення нових випадків коронавірусу, які пов’язують зі спалахом штаму Дельта.
У вівторок національна комісія охорони здоров’я повідомила про вісім нових випадків у місті Ухань, де вперше був виявлений COVID-19 і згодом поширився всім світом.
Із 8 нових випадків, виявлених у працівників- мігрантів, п’ять були безсимптомними.
Загалом 2 серпня в Китаї виявили 84 хворих на коронавірус.
Що передувало: Китайські міста розгорнули масове тестування мільйонів людей і ввели нові обмеження на поїздки через найбільший спалах коронавірусу в країні за кілька місяців.
Передісторія:
- Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
- Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
- У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.