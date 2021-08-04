Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На тлі нових випадків коронавірусу в Ухані тестують 11 мільйонів осіб

Середа, 4 серпня 2021, 03:15
На тлі нових випадків коронавірусу в Ухані тестують 11 мільйонів осіб
ФОТО: Global Times

Китайська влада дала вказівку протестувати на Covid-19 11 мільйонів жителів Уханя.

Джерело: The Guardian

Деталі: В Ухані 11 мільйонів жителів будуть тестувати на тлі виявлення нових випадків коронавірусу, які пов’язують зі спалахом штаму Дельта.

У вівторок національна комісія охорони здоров’я повідомила про вісім нових випадків у місті Ухань, де вперше був виявлений COVID-19 і згодом поширився всім світом.

Із 8 нових випадків, виявлених у працівників- мігрантів, п’ять були безсимптомними.

Загалом 2 серпня в Китаї виявили 84 хворих на коронавірус.

Що передувало: Китайські міста розгорнули масове тестування мільйонів людей і ввели нові обмеження на поїздки через найбільший спалах коронавірусу в країні за кілька місяців.

Передісторія:

  • Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
  • У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Китай
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: