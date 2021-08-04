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Спортсмен із Білорусі виїхав в Україну

Середа, 4 серпня 2021, 04:51
Спортсмен із Білорусі виїхав в Україну
ФОТО: Belsat

Тренер гандбольної команди "Віцязь" Костянтин Яковлєв, активіст Незалежної асоціації спортсменів, покинув Білорусь і виїхав в Україну.

Джерело: "Наша Ніва" у Telegram

Деталі: Спортсмен вирішив покинути Білорусь та виїхати в Україну після затримання і арешту.

Видання зазначає, що у червні Яковлєв відбув 15-денний арешт.

Його затримали 16 червня, коли він повертався до Мінська з Барановичів разом з іншими спортсменами, де зустрівся з журналістом Дмитром Руто після арешту на 15 днів.

Яковлєв брав участь у мирних акціях і коментував події, що відбулися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.

Нагадаємо: Чоловік білоруської олімпійки Христини Тимановської - Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнаопозиція
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