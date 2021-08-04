Українські легкоатлетки фінішували 5 і 6 у фіналі Олімпіади-2020
Середа, 4 серпня 2021, 05:48
Українські легкоатлетки Ганна Рижикова і Вікторія Ткачук змагалися у фіналі із забігу на 400 метрів з перешкодами і посіли 5 і 6 місця відповідно.
Джерело: Пряма трансляція змагань
Деталі: Американка Сідні Маклафлін здобула золоту медаль і встановила новий світовий рекорд. Вона пробігла дистанцію за 51.46 секунди.
Рижикова пробігла за 53.48 секунди і посіла 5 місце.
Ткачук зайняла 6 місце, пробігши за 53.79 секунди, при цьому встановивши особистий рекорд.
Нагадаємо: Борчиня Алла Черкасова здобула для України бронзову нагороду Олімпіади у Токіо у вільній боротьбі до 68 кг.
Українська правда