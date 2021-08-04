Тимановська вилітає з Токіо в Польщу

Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися до Білорусі, найближчими годинами покине Японію і полетить у Польщу.

Джерело: ВВС

Пряма мова Тимановської: "Я люблю свою країну і не зрадила її".

"Я сказала про помилки, які були допущені нашими національними тренерами на Олімпіаді".

Деталі: 24-річна Тимановська вилетить з токійського аеропорту Наріта до Варшави після того, як Польща надала їй гуманітарну візу.

Перед переїздом до посольства Польщі в Токіо Тимановська отримала захист поліції, яка супроводжувала її і в аеропорт Наріта.

Спортсменка зазначила, що її дії не є політичним протестом.

Вона висловила побоювання за свою безпеку після того, як минулого тижня її змусили зібрати речі та відвезли до аеропорту.

Білорусь заявила, що Тимановську відкликали зі збірної через її емоційний стан.

Але у вівторок пані Тимановська сказала, що у неї немає проблем із психічним здоров'ям, і вона не спілкувалася з лікарями в олімпійському селі.

Вона сказала, що була здивована, коли представники команди сказали їй, що вона йде з Ігор, тому що вона "не сказала нічого політичного". І додала, що хотіла би повернутися до Білорусі, коли знатиме, що це безпечно.

Тимановська припустила, що, напевно, це буде можливим через п'ять чи десять років.

Нагадаємо: Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменці запропонували допомогу Польща та Чехія.

Чоловік білоруської олімпійки Христини Тимановської - Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.