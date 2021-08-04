Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимановська вилітає з Токіо в Польщу

Середа, 4 серпня 2021, 06:05
Тимановська вилітає з Токіо в Польщу
Фото: Іnstagram

Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися до Білорусі, найближчими годинами покине Японію і полетить у Польщу.

Джерело: ВВС

Пряма мова Тимановської: "Я люблю свою країну і не зрадила її".

"Я сказала про помилки, які були допущені нашими національними тренерами на Олімпіаді".

Деталі: 24-річна Тимановська вилетить з токійського аеропорту Наріта до Варшави після того, як Польща надала їй гуманітарну візу.

Перед переїздом до посольства Польщі в Токіо Тимановська отримала захист поліції, яка супроводжувала її і в аеропорт Наріта.

Спортсменка зазначила, що її дії не є політичним протестом.

Вона висловила побоювання за свою безпеку після того, як минулого тижня її змусили зібрати речі та відвезли до аеропорту.

Білорусь заявила, що Тимановську відкликали зі збірної через її емоційний стан.

Але у вівторок пані Тимановська сказала, що у неї немає проблем із психічним здоров'ям, і вона не спілкувалася з лікарями в олімпійському селі.

Вона сказала, що була здивована, коли представники команди сказали їй, що вона йде з Ігор, тому що вона "не сказала нічого політичного". І додала, що хотіла би повернутися до Білорусі, коли знатиме, що це безпечно.

Тимановська припустила, що, напевно, це буде можливим через п'ять чи десять років.

Нагадаємо: Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменці запропонували допомогу Польща та Чехія.

Чоловік білоруської олімпійки Христини Тимановської - Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьспортскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: