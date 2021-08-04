За добу в Україні вакцинували понад 150 тисяч людей

За добу 3 серпня в Україні зробили понад 150 тисяч щеплень від коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "153 258 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 03 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 89 892 людини, повністю імунізовані - 63 366 людей".

Деталі: Вказано, що протягом доби працювали: 943 мобільні бригади, 2 612 пунктів щеплення; 279 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 911 202 щеплення.