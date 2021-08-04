Прикордонники нагадують: з 5 серпня посилюються правила в'їзду в Україну

Прикордонники нагадують, що 5 серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону та проходження через контрольні пункти на окупованому Донбасі і через адмінмежу з Кримом.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Вже завтра набувають чинності прийняті урядом України нові, або фактично додаткові умови перетину кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Вони націлені на подальше запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зміни стосуються і громадян іноземних країн і українців.

В той же час як і раніше є певні виключення серед категорій громадян, які не підпадають під нові правила, в тому числі під запроваджену самоізоляцію. А у тих, хто підлягає самоізоляції співробітники Державної прикордонної служби перевірятимуть встановлення та активацію мобільного додатка "Вдома". Тому радимо громадянам детально ознайомитися з новими умовами перетину кордону та КПВВ".

Деталі: Ключовою зміною є запровадження самоізоляції як для іноземців, так і для українців.

Водночас це не стосується громадян, повністю щеплених вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, або українців, які отримали першу дозу вакцини і мають відповідний документ.

Варто відзначити, що головна увага приділятиметься особам незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів. Для них встановлюється обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину кордону та не може бути припинений в жодному випадку.

Іноземці. Для перетину українського кордону іноземці або особи без громадянства як і раніше мають пред’явити страховий поліс та один із трьох документів: негативний ПЛР-тест чи експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в’їзду, чи довідку про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

З 5-го серпня запроваджується обов’язкова самоізоляція для іноземців протягом 10 днів (крім осіб до 18 років та інших категорій іноземців, визначених постановою уряду), яка може бути припинена зробленим в Україні тестом (ПЛР або експрес-методом).

Самоізоляція починається через 72 години після прибуття в Україну. Під час перетину кордону іноземець має встановити та активувати додаток "Вдома". При відмові чи неможливості встановити додаток "Вдома" іноземця не пропустять на територію України.

Українці. Громадяни України, які повертаються на батьківщину, повинні також піти на самоізоляцію. Не підлягають самоізоляції українці, які мають на руках довідку про повну вакцинацію, або документ, виданий у встановленому МОЗ порядку, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

Не підлягають самоізоляції також громадяни України, які не досягли 18-річного віку та українці, які виїхали за кордон до 4 серпня.

Ті, хто прибуває з окупованих територій (через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях чи з Криму), зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Вдома" та піти на самоізоляцію (10 днів -ред). У разі, якщо хтось не може його встановити, така особа підпадає під обсервацію.

Самоізоляція чи обсервація розпочинається через 72 години після перетину кордону або проходження КПВВ на лінії розмежування чи адмінмежі з Кримом. Самоізоляція чи обсервація не застосовується або припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID (методом ПЛР чи експрес-тестуванням), крім осіб, які прибули з Росії чи Індії.