Правила перетину кордону посилять 5 серпня: для кого обов'язкова самоізоляція

5 серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону і проходження через пункти пропуску на Донбасі і через адмінмежу з Кримом, ключовою зміною є самоізоляція для багатьох категорій громадян.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "З 5 серпня набирають чинності зміни, ухвалені урядом в рамках заходів щодо недопущення поширення коронавірусу. Нові правила мають певні особливості від тих, що діють зараз. Прикордонники застосовуватимуть їх як у пунктах пропуску на державному кордоні, так і в КПВВ на лінії розмежування на сході та адмінмежі з окупованим Кримом".

Деталі: Для перетину українського кордону іноземці або особи без громадянства як і раніше мають пред’явити страховий поліс та один із трьох документів: негативний ПЛР-тест чи експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в’їзду, чи довідку про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Але. Для іноземців з 5-го серпня обов’язковою буде самоізоляція протягом 10 днів (крім осіб до 18 років та інших категорій іноземців, визначених постановою уряду).

Самоізоляція починається через 72 години після прибуття в Україну. Іноземець має встановити додаток "Вдома". Його самоізоляція не розпочинається або закінчується у випадку отримання негативного тесту (ПЛР або експрес). При відмові чи неможливості встановити додаток "Вдома" іноземця не пропустять на територію України.

Не підлягають самоізоляції іноземці зі страховим полісом та документом, що засвідчує повну вакцинацію.

Щодо українців. Громадяни України, які повертаються на батьківщину, повинні також піти на самоізоляцію. Не підлягають самоізоляції українці, які мають на руках довідку про повну вакцинацію, або документ, виданий у встановленому МОЗ порядку, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

Не підлягають самоізоляції також громадяни України, які не досягли 18-річного віку (раніше було 12 років –ред.) та українці, які виїхали за кордон до 4 серпня.

Ті, хто прибуває з окупованих територій (через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях чи з Криму), зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Вдома" та піти на самоізоляцію (10 днів -ред). У разі, якщо хтось не може його встановити, така особа підпадає під обсервацію.

Самоізоляція чи обсервація розпочинається через 72 години після перетину кордону або проходження КПВВ на лінії розмежування чи адмінмежі з Кримом. Самоізоляція чи обсервація не застосовується або припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID (методом ПЛР чи експрес-тестуванням), крім осіб, які прибули з Росії чи Індії.

Для всіх невакцинованих осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів встановлюється обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину кордону та не може бути припинений в жодному випадку.

Що передувало: Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в Україні зростає кількість заражень коронавірусом штаму "Дельта": вже зареєстрували 17 випадків. За попередніми даними, майже кожен з цих 17-ти виїжджав за кордон.