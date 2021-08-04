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Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцин від COVID-19

Середа, 4 серпня 2021, 12:07
Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцин від COVID-19

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

Джерело: Twitter президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Наша домовленість з Метте Фредеріксеном щодо підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні реалізована.

Сьогодні наша країна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19".

Деталі: Зеленський подякував Данії за допомогу в подоланні глобального виклику пандемії коронавірусу.

Йдеться про вакцину AstraZeneca. Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії.

Український МОЗ повідомляє, що вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.

Нагадаємо:

  • Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

Українська правда

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Теми: УкраїнаCovid-2019вакцинаціяДаніякоронавірус
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