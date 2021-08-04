Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцин від COVID-19
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19.
Джерело: Twitter президента Володимира Зеленського
Пряма мова: "Наша домовленість з Метте Фредеріксеном щодо підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні реалізована.
Сьогодні наша країна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19".
Деталі: Зеленський подякував Данії за допомогу в подоланні глобального виклику пандемії коронавірусу.
Йдеться про вакцину AstraZeneca. Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії.
Український МОЗ повідомляє, що вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.
Our agreement with @Statsmin Mette Frederiksen to support vaccination program in 🇺🇦 has been implemented. Today, 🇺🇦 received 500 thousand doses of #COVID19 vaccine from 🇩🇰. We’re grateful to our 🇩🇰 friends for their support in overcoming this global challenge. Mange tak!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021
Нагадаємо:
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 911 202 щеплення.