Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцин від COVID-19

Середа, 4 серпня 2021, 12:07

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

Джерело: Twitter президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Наша домовленість з Метте Фредеріксеном щодо підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні реалізована.

Сьогодні наша країна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19".

Деталі: Зеленський подякував Данії за допомогу в подоланні глобального виклику пандемії коронавірусу.

Йдеться про вакцину AstraZeneca. Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії.

Український МОЗ повідомляє, що вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.

Нагадаємо:

  • Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

Українська правда
Теми: УкраїнаCovid-2019вакцинаціяДаніякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат

В найближчі два тижні можливий спалах COVID-19 – КШЕ

ЄС очікує від Києва скасування практики видачі двох дійсних закордонних паспортів

РНБО доручила уряду покласти обов’язки голови Укрзалізниці на Кубракова

Механізм призупинення безвізу: від Києва вимагають більшої боротьби з корупцією

Усі новини...
Україна
Українські легкоатлетки фінішували 5 і 6 у фіналі Олімпіади-2020
Спортсмен із Білорусі виїхав в Україну
Держдеп: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова
Останні новини
02:59
США планують дозволити в’їзд тільки вакцинованим іноземним туристам
02:15
Через пожежі в Туреччині українських туристів евакуювали морем
01:50
фотоМаск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик
00:58
Рішення щодо Запорізького титано-магнієвого комбінату Фірташа оскаржать
00:23
Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву
00:03
Справа Гонгадзе: суддя Верховного Суду отримав догану через затягування розгляду
23:15
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
23:00
Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана
22:16
У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат
21:33
В найближчі два тижні можливий спалах COVID-19 – КШЕ
Усі новини...