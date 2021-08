Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцин від COVID-19

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

Джерело: Twitter президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Наша домовленість з Метте Фредеріксеном щодо підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні реалізована.

Сьогодні наша країна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19".

Деталі: Зеленський подякував Данії за допомогу в подоланні глобального виклику пандемії коронавірусу.

Йдеться про вакцину AstraZeneca. Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії.

Український МОЗ повідомляє, що вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.

