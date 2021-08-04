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У Раду можуть пройти 6 партій, серед яких сили Смешка та Гройсмана – опитування

Середа, 4 серпня 2021, 14:08

Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці липня, до парламенту пройшли б 5 партій, серед яких "Сила і честь", в межах похибки у Раду має шанс пройти партія "Українська стратегія Гройсмана".     

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 24 липня – 1 серпня  

Дослівно: "Найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу" (20,2% серед тих, хто визначився з вибором) і "ОПЗЖ" (18,3%) (різниця в межах статистичної похибки).

Далі йдуть з приблизно однаковою підтримкою (у межах похибки) "Батьківщина" (16%) і "ЄС" (14,2%)".

Деталі: Крім того, понад прохідний бар’єр набирає також "Сила і честь" (6,3%), а "Українська стратегія Гройсмана" наближена до нього (4,7%).

Повідомляється, що порівняно з червнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки.

 

КМІС проводив дослідження з 24 липня-1 серпня 2021 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшета (CAPI) було опитано 2028 у 105 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. 

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування.

Українська правда
Теми: опитуванняГройсманВерховна Рада


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