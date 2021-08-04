Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раду можуть пройти 6 партій, серед яких сили Смешка та Гройсмана – опитування

Середа, 4 серпня 2021, 14:08
У Раду можуть пройти 6 партій, серед яких сили Смешка та Гройсмана – опитування

Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці липня, до парламенту пройшли б 5 партій, серед яких "Сила і честь", в межах похибки у Раду має шанс пройти партія "Українська стратегія Гройсмана".     

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 24 липня – 1 серпня  

Дослівно: "Найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу" (20,2% серед тих, хто визначився з вибором) і "ОПЗЖ" (18,3%) (різниця в межах статистичної похибки).

Далі йдуть з приблизно однаковою підтримкою (у межах похибки) "Батьківщина" (16%) і "ЄС" (14,2%)".

Деталі: Крім того, понад прохідний бар’єр набирає також "Сила і честь" (6,3%), а "Українська стратегія Гройсмана" наближена до нього (4,7%).

Повідомляється, що порівняно з червнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки.

 

КМІС проводив дослідження з 24 липня-1 серпня 2021 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшета (CAPI) було опитано 2028 у 105 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. 

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: опитуванняГройсманВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
опитування
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Серед американців зросла підтримка надання Україні зброї – опитування
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: