Україна здобуває перше золото на Олімпіаді у Токіо

Українець чинний нардеп від партії "Слуга народу" Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України на Олімпійських Іграх у Токіо.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: У фіналі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів Беленюк здолав угорця Віктора Лерінца з рахунком 5:1 і став олімпійським чемпіоном.

Президент Володимир Зеленський привітав спортсмена та члена провладної партії твітом.

Пряма мова: "Таке довгождане перше "золото" для України на Олімпіаді в Токіо! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці!".

Таке довгождане перше «золото» для 🇺🇦 на @Tokyo2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Що передувало: За вихід у фінал Беленюк боровся із хорватом Іваном Гуклеком та переміг.