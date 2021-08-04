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Україна здобуває перше золото на Олімпіаді у Токіо

Середа, 4 серпня 2021, 14:42

Українець чинний нардеп від партії "Слуга народу" Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України на Олімпійських Іграх у Токіо.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: У фіналі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів Беленюк здолав угорця Віктора Лерінца з рахунком 5:1 і став олімпійським чемпіоном.

Президент Володимир Зеленський привітав спортсмена та члена провладної партії твітом.

Пряма мова: "Таке довгождане перше "золото" для України на Олімпіаді в Токіо! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці!".

Що передувало: За вихід у фінал Беленюк боровся із хорватом Іваном Гуклеком та переміг.

Українська правда
Теми: Олімпіада


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