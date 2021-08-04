Україна завоювала першу в історії олімпійську медаль у артистичному плаванні
Середа, 4 серпня 2021, 14:49
На Олімпійських іграх у Токіо українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту.
Джерело: трансляція Олімпійських ігор, "Суспільне"
Деталі: За виступ у фіналі українки отримали 95.6 балів.
Японки посіли 4 місце, перше росіянки та друге китаянки.
Для 19-річної Марти Фєдіної це перші Олімпійські ігри в кар'єрі. Тим часом 25-річна Анастасія Савчук виступала на Олімпіаді в Ріо, де в складі команди зупинилася за крок до медалей.
Це десята медаль для України на цих іграх.
Нагадаємо: Декілька хвилин тому Україна завоювала першу золоту медаль - нардеп Жан Беленюк став найкращим у греко-римській боротьбі у категорії до 87 кг.