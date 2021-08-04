За організацію "Іловайського котла" двом генералам РФ повідомили про підозру
Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом генерал-полковникам Збройних Сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.
Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерела "Української правди", повідомили про підозру росіянам Сергію Істракову та Михайлу Мізінцеву.
Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
За даними слідства, начальник Головного штабу сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача сухопутних військ Збройних Сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ) та начальник Центрального командного пункту Генерального штабу Збройних Сил РФ у серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети щодо окупації частини Донецької та Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля Іловайська під час їх виходу з оточення так званим "зеленим коридором", безпечність якого гарантувалася ЗС РФ.
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Передісторія:
- Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
- За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 досі вважаються зниклими безвісти. Парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.
- Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.
- Британська дослідницька група Forensic Architectureтакож оприлюднювала докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014 року.