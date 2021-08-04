За організацію "Іловайського котла" двом генералам РФ повідомили про підозру

Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом генерал-полковникам Збройних Сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела "Української правди", повідомили про підозру росіянам Сергію Істракову та Михайлу Мізінцеву.

Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

За даними слідства, начальник Головного штабу сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача сухопутних військ Збройних Сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ) та начальник Центрального командного пункту Генерального штабу Збройних Сил РФ у серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети щодо окупації частини Донецької та Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля Іловайська під час їх виходу з оточення так званим "зеленим коридором", безпечність якого гарантувалася ЗС РФ.

Читайте також Скільки воїнів загинули в Іловайському оточенні: відоме точне число й імена

Передісторія: