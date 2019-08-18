Участь РФ у боях під Іловайськом: нові докази долучать до справи у ЄСПЛ

Джерело: The Guardian

Британська дослідницька група Forensic Architecture оприлюднила нові докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014 року. Нові дані про озброєння РФ на Донбасі будуть використані у позовах українських добровольців проти РФ, які розгляне ЄСПЛ.

Деталі: Дослідники опублікували інформацію про наявність під Іловайськом моделі танка Т-72Б3, яка в той час була на озброєнні лише у військових РФ.

"... Оскільки Росія заперечує будь-яку причетність до подій на Донбасі, встановлення відповідальності Москви ... є ключовим для судових справ. У зв'язку з цим Європейський центр захисту прав людини (EHRAC), який допомагає заявникам подати справу до ЄСПЛ, доручив Forensic Architecture зібрати переконливі докази участі Росії у боях під іловайськом. Докази містять численні супутникові знімки російських збройних автоколон на території України і фіксацію нової моделі танка Т-72Б3, яка на момент боїв експлуатувалася лише російськими збройними силами", - пише The Guardian.

За даними Forensic Architecture, дослідники перевіряли і зіставляли геолокацію з інформацією про знищений російський танк з багатьох відео- і фотодоказів з відкритих джерел, відзнятих 29 серпня 2014 року в районі Іловайська, а точніше - біля н.п. Новодвірське.

"У період з серпня до вересня 2014 року поблизу Іловайська кілька разів було зафіксовано конкретну модель російського танка. Ми використовували цифрове моделювання для підтвердження цих спостережень, що явно вказує на російську військову присутність на сході України", - зазначають дослідники.





В ЄСПЛ разом з тим наголошують, що спершу будуть виносити рішення за міждержавними позовами України проти Росії у зв'язку з конфліктом на Донбасі, перш ніж розглядати окремі справи за позовами фізичних осіб - громадян України. Позов українських добровольців - один з 4 тисяч, пов'язаних з анексією Криму і конфліктом на сході України.

Разом з тим закон, прийнятий в РФ два роки тому, дозволяє російським національним судам скасовувати рішення ЄСПЛ, якщо вони вважаються "несумісними з конституцією Росії".

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