Голову Харківської облради запідозрили в отриманні більше мільйона хабаря
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабаря.
Джерело: пресслужби НАБУ і САП
Деталі: Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди).
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За версією слідства, на початку 2021 року голова облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав вищезазначений хабар за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.
Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката.
Передісторія:
- Про те, що обраний від "Слуги народу" голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про вимагання хабаря від директора обласного комунального підприємства за перепризначення на посаду, стало відомо 23 липня.
- За даними слідства, в період грудня 2020 року - березня 2021 року секретар бюджетної комісії Харківської облради Сергій Гладкоскок (обраний від ОПЗЖ депутат облради) шляхом надсилання безпідставних депутатських звернень та витребування інформації стосовно господарської діяльності комунальних підприємств створив у директора обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого враження про загрозу його звільнення з вказаної посади. Депутат заявив директору, що потрібно домовитися про перепризначення на посаду головою облради Товмасяном та його заступником Андрієм Малишем. Умова – надання хабаря у розмірі 1 мільйон 50 тисяч гривень.
- Протягом квітня-червня посередники в інтересах Товмасяна отримували від Шпаркого транші по 200 та 300 тисяч грн та тиснули на нього, щоб отримати всю суму затребуваного хабаря.
- 22 липня НАБУ та САП повідомили, що викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні 1 млн 50 тис. гривень Згідно з даними УП, затриманим у цій справі виявився заступник голови облради Андрій Малиш.
- Артура Товмасяна від "Слуги народу" обрали головою Харківської обласної ради VІІІ скликання під час пленарного засідання першої сесії 11 грудня 2020 року.