Голову Харківської облради запідозрили в отриманні більше мільйона хабаря

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабаря.

Джерело: пресслужби НАБУ і САП

Деталі: Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди).

Детективи вручають Товмасяну підозру Фото правоохоронців

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За версією слідства, на початку 2021 року голова облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав вищезазначений хабар за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката.

Передісторія: