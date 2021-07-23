У справі про мільйонний хабар фігурує голова Харківської облради

Обраний від "Слуги народу" голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про вимагання хабаря з директора обласного комунального підприємства за перепризначення на посаду.

Джерело: рішення суду, яке є у розпорядженні УП

Деталі: За даними УП, НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з її вимаганням.

За даними слідства, в період грудня 2020 року - березня 2021 року секретар бюджетної комісії Харківської облради Сергій Гладкоскок (обраний від ОПЗЖ депутат облради) шляхом надсилання безпідставних депутатських звернень та витребування інформації стосовно господарської діяльності комунальних підприємств створив у директора Обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого враження про загрозу його звільнення з вказаної посади.

Згідно з матеріалами справи, депутат заявив директору, що потрібно домовитися про перепризначення на посаду головою облради Товмасяном та його заступником Андрієм Малишем. Умова – надання неправомірної вигоди у розмірі 1 мільйон 50 тисяч гривень.

За версією слідства, протягом квітня-червня посередники ймовірно в інтересах Товмасяна отримували від Шпаркого транші по 200 та 300 тисяч грн та тиснули на нього, щоб отримати всю суму затребуваного хабара.

15 липня Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення обшуку у квартирі голови облради.

Що передувало: 22 липня НАБУ та САП повідомили, що викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тис. гривень.

Згідно з даними УП, затриманим у цій справі виявився заступник голови облради Андрій Малиш.

Нагадаємо: Артура Товмасяна від "Слуги народу" обрали головою Харківської обласної ради VІІІ скликання під час пленарного засідання першої сесії 11 грудня 2020 року.