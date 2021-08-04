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Голову Харківської облради через підозру в хабарі виключили із "Слуги народу"

Середа, 4 серпня 2021, 19:10

Артура Товмасяна, очільника Харківської обласної ради, якого підозрюють у отриманні хабара, виключили із фракції "Слуга народу" 

Джерело: заступник очільника Харківської ОДА, депутат облради від "Слуги народу" Роман Семенуха в коментарі "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Через півтори години після того, як стало відомо, що йому оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції і Товмасяна виключили. Рішення було ухвалено одноголосно".

Деталі: Самого Товмасяна на засіданні фракції не було. Семенуха каже, що підозрюваний у отриманні неправомірної вигоди подав письмову заяву про призупинення членства у фракції. Водночас, заяву не розглядали, оскільки вже було ухвалено рішення про виключення його із "Слуги народу". 

Семенуха також розповів, що депутати хочуть ініціювати позачергову сесію, щоб поставити питання про нового керівника облради. На цю посаду будуть пропонувати Олександра Попова, депутата від "Слуги народу". 

Що передувало: Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабара.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуХарківська областькорупція
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