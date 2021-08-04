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"УДОшника", який побив танцівника Дорофєєвої, звільнили

Середа, 4 серпня 2021, 20:30
УДОшника, який побив танцівника Дорофєєвої, звільнили

Військовослужбовця Управління державної охорони, якого підозрюють у побитті танцівника співачки Наді Дорофеєвої, звільнили. 

Джерело: Управління державної охорони у Facebook 

Пряма мова: "Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA", за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України".

Деталі: В УДО засудили подібні прояви агресії та вважають неприпустимим скоєння таких вчинків. Там вважають, що військові, які порушують принципи моралі, не повинні несли службу у вказаному відомстві. 

Передісторія:

Українська правда

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Теми: кримінал
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