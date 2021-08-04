"УДОшника", який побив танцівника Дорофєєвої, звільнили
Середа, 4 серпня 2021, 20:30
Військовослужбовця Управління державної охорони, якого підозрюють у побитті танцівника співачки Наді Дорофеєвої, звільнили.
Джерело: Управління державної охорони у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA", за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України".
Деталі: В УДО засудили подібні прояви агресії та вважають неприпустимим скоєння таких вчинків. Там вважають, що військові, які порушують принципи моралі, не повинні несли службу у вказаному відомстві.
Передісторія:
- У неділю 1-го серпня співачка Надя Дорофєєва повідомила у соцмережах, що танцівника її балету Євгена Гончаренка жорстоко побили.
- Наступного дня правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив напад на учасника шоу-балету.
Українська правда