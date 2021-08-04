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В найближчі два тижні можливий спалах COVID-19 – КШЕ

Середа, 4 серпня 2021, 21:33
Фото: ЦГЗ

У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже упродовж наступних двох тижнів. 

Джерело: Київська школа економіки 

Деталі: Аналітики КШЕ кажуть, що вже 20 українських областей демонструють "тривожний" тренд зростання рівня госпіталізацій.

Водночас, коефіцієнт виявлення нових випадків в Україні несуттєво погіршився, але залишається безпрецендентно хорошим – 2,3%. 

Смертність в Україні від коронавірусу, йдеться у дослідженні, перебуває на плато. В середньому кількість померлих за добу становить 15 осіб. За оцінками Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, смертність перебуватиме на рівні плато і найближчим часом. 

Проте зростає зайнятість "ковідних" ресурсів. Йдеться про реанімаційні ліжка та ліжка "з киснем".

Також на 17% зріс рівень госпіталізацій на тиждень. Раніше зростання було на рівні 3-5%. 

Окрім того, погіршується ситуація і в розрізі областей. Наразі у 20 із 25 регіонів відбувається зростання кількості госпіталізацій. У зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області. Саме на них припадає половина всього зростання госпіталізацій у країні.

Школа економіки також констатує зростання темпів вакцинації в Україні. Наразі 9,5% українців вакциновані щонайменше однією дозою, що все ще в рази менше середнього показника в Європі. 

"Лідерами" за рівнем вакцинації є Київ та Київська область, а найнижчий рівень фіксується у західних областях. 

Водночас в Києві вже повністю вакцинований вже кожний десятий мешканець, а кожен п’ятий – отримав принаймні одне щеплення.

Зростання рівня вакцинації в Україні за тиждень відбулося на 15%, в середньому здійснюється 117 тисяч щеплень на добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус


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