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У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат

Середа, 4 серпня 2021, 22:16
Фото: РБК

Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави, раніше він належав підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. 

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram

Деталі: Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Запорізької області. Він задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" Дмитра Фірташа і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Йшлось про розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі комбінату. 

В САП підкреслили, що аналогічне рішення суд вже виносив у липні 2018 року. Законність того рішення підтвердила і апеляція. 

Проте Верховний суд скерував справу на новий розгляд, задовольнивши таким чином скаргу компанії Фірташа. 

Наразі суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та повернув ЗТМК у власність держави. 

Передісторія:

  • Компанія Фірташа в 2013 році створила ТОВ "ЗТМК". Це сталось завдяки перемозі на конкурсі Фонду державного майна для залучення інвестицій на комбінат. Проте Фірташ не виконав взяті на себе зобов'язання. Йдеться про 110 млн доларів, які олігарх повинен був інвестувати у модернізацію заводу. Кошти були витрачені менеджментом компанії не за цільовим призначенням.

Знати більше: Титанова схема Фірташа. Чому ЗТМК уже два роки не повертають державі

Українська правда


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