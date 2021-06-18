УКРАЇНА ВВЕЛА САНКЦІЇ ПРОТИ ФІРТАША І ФУКСА

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п'ятницю

Деталі: За його словами, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса - щодо ситуації, пов'язаної з компанією "Голден Деррік".

Данілов розповів, що на своєму засіданні РНБО скасувала ліцензії "недобросовісних надрокористувачів" – 4 ліцензії з видобутку титану, 3 – з розробки вуглеводів і 2 рудні ліцензії, у тому числі коштовні ліцензії, які не використовувались протягом 18, 19 і 17 років відповідно.

Також, за його словами, вперше за роки незалежності України державі було добровільно повернуто 2 ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти (компанії з Харківської та Дніпропетровської області, серед яких э назва "Гео Альянс").

Він окремо зауважив, що компанії, які повернули ліцензії, пов'язані "з одним поважним бізнесменом з міста Дніпро".

При цьому на сторінці Telegram президента Володимира Зеленського з'явилася інформація, що санкції також введені проти Чемезова С.В і Шелкова М.Є. Скоріш за все, маються на увазі гендиректор російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов та заступник голови ради директорів великого російського виробника титану "ВСМПО-Ависма" Михайло Шелков.

Пряма мова Данілова: "Те що стосується Фірташа – це його участь у титановому бізнесі. Це постачання сировини, яка потім іде – і це відслідковано нашими розвідниками – на підприємства Російської Федерації. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалась. Це продовжувалось доволі довго і для військових підприємств Російської Федерації, які знаходяться під нашими санкціями. До речі, ми на сьогоднішній день, крім товариша Фірташа, наклали санкції на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс РФ, який використовує цей титан саме у військовій сфері…

Що стосується пана Фукса – вони накладені за ситуації, пов'язані з "Голден Деррік" – це є ліцензії , про які йшла мова. Ви знаєте, що людина, яка за один день все це отримала, вона подала у суд на указ президента. Ми ще наголошуємо, що ми не допустимо, щоб люди, які в незаконний спосіб отримали преференції від держави (і немає значення, коли це відбувалося – чи за Віктора Федоровича (Януковича) чи за Петра Олексійовича (Порошенка) – ми наголошуємо, що надра – це стратегічний ресурс нашої держави. Згідно з Конституцією, всі громадяни, ми всі з вами є власниками цих надр, і ними треба розпоряджатися у такий спосіб, щоб суспільству було відомо, хто за цим стоїть".

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