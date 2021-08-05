Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через пожежі в Туреччині українських туристів евакуювали морем

Четвер, 5 серпня 2021, 02:15
ФОТО: The Telegraph

Через пожежі в Туреччині українських туристів з провінції Мугла евакуювали з готелю морем.

Джерело: консул України в Анталії Емір Рустамов, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Консульство України в Анталії постійно відстежує ситуацію з лісовими пожежами та оперативно реагує на запити громадян України, які опинилися у складній ситуації.

Турецька сторона швидко відгукується на наші запити та допомагає. У випадках, коли евакуація наземним транспортом неможлива, її здійснюють морем.

Тим не менше, закликаю всіх українців, які збираються на відпочинок до Туреччини, зважувати всі ризики та утриматися від поїздок у ті райони, де вирують лісові пожежі".

Деталі: Український дипломат навів приклад порятунку громадян України у провінції Мугла, в районі Мармаріса.

Консульство в Анталії ввечері 2 серпня отримало звернення на "гарячу лінію" від громадян України, які перебували на відпочинку у готелі Voxx Marmaris Beach Resort, про наближення лісової пожежі до готелю.

Консул України негайно звернувся до губернатора провінції Мугла, мера міста Мармаріс, командувача Берегової охорони регіону та генерального директора туристичного оператора TUİ Türkiye.

Протягом пів години була здійснена евакуація громадян України та інших держав, які мешкали в готелі, морським транспортом. Евакуйованих українців переселили до готелю Fun&Sun Smart Voxx, віддаленого від зони пожежі.

Нагадаємо: Турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: Туреччинапожежанадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами

Український боксер вийшов у фінал Олімпіади-2020

оновлено від 8.15Помер Марчук. СБУ назвала причину смерті

За добу в Україні виявили більше тисячі нових випадків COVID

Веслувальниця Лузан здобула для України 12-ту медаль на Олімпіаді в Токіо

Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву

Усі новини...
Туреччина
У квітні-червні серед іноземних туристів в Туреччині найбільше було українців
У Туреччині перекинувся автобус з росіянами - четверо загиблих
У Греції, Туреччині, Італії вирують пожежі: в Туреччині вже 8 загиблих
Останні новини
12:01
Захоплення Кабміну з гранатою: ветерану оголосили підозру
11:59
Лукашенко доручив силовикам "закрити кожен метр кордону"
11:35
Курс валют на 5 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:29
В Росії закривається сайт, який робив розслідування про Путіна
11:29
Донецький бойовик проведе за ґратами 10 років
11:29
фотоКрали сировину з нафтопроводу: в Україні затримали 13 учасників злочинної організації
11:10
Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами
11:08
Литва за добу завернула на кордоні з Білоруссю понад 320 мігрантів
10:36
Курс гривні до долара знизився на 7 копійок
10:26
У Моршині, де повністю вакцинували 66% дорослих, немає жодного хворого на COVID-19
Усі новини...