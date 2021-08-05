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Через пожежі в Туреччині українських туристів евакуювали морем

Четвер, 5 серпня 2021, 02:15
Через пожежі в Туреччині українських туристів евакуювали морем
ФОТО: The Telegraph

Через пожежі в Туреччині українських туристів з провінції Мугла евакуювали з готелю морем.

Джерело: консул України в Анталії Емір Рустамов, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Консульство України в Анталії постійно відстежує ситуацію з лісовими пожежами та оперативно реагує на запити громадян України, які опинилися у складній ситуації.

Турецька сторона швидко відгукується на наші запити та допомагає. У випадках, коли евакуація наземним транспортом неможлива, її здійснюють морем.

Тим не менше, закликаю всіх українців, які збираються на відпочинок до Туреччини, зважувати всі ризики та утриматися від поїздок у ті райони, де вирують лісові пожежі".

Деталі: Український дипломат навів приклад порятунку громадян України у провінції Мугла, в районі Мармаріса.

Консульство в Анталії ввечері 2 серпня отримало звернення на "гарячу лінію" від громадян України, які перебували на відпочинку у готелі Voxx Marmaris Beach Resort, про наближення лісової пожежі до готелю.

Консул України негайно звернувся до губернатора провінції Мугла, мера міста Мармаріс, командувача Берегової охорони регіону та генерального директора туристичного оператора TUİ Türkiye.

Протягом пів години була здійснена евакуація громадян України та інших держав, які мешкали в готелі, морським транспортом. Евакуйованих українців переселили до готелю Fun&Sun Smart Voxx, віддаленого від зони пожежі.

Нагадаємо: Турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинапожежанадзвичайна подія
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