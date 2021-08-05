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У Бангладеш від удару блискавки загинули 17 гостей весілля

Четвер, 5 серпня 2021, 03:48
У Бангладеш від удару блискавки загинули 17 гостей весілля
ФОТО: 24newshd

Щонайменше 17 гостей весільної вечірки загинули у Бангладеш від удару блискавки.

Джерело: ВВС

Деталі: Крім 17 вбитих, ще 14 осіб включно з нареченим, зазнали травм.

Інцидент стався у прибережному містечку Шибгандж, коли гості висадилися з човна і прямували до будинку нареченої.

За словами місцевих жителів, у групу людей потрапило кілька блискавок.

Видання додає, що щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від блискавок.

У 2016 році Бангладеш оголосив блискавицю стихійним лихом, коли тільки за місяць від неї загинуло понад 200 людей, у тому числі 82 особи за один день.

Експерти зазначають, що вирубка лісів зіграла вирішальну роль у зростанні кількості смертельних ударів блискавки.

Нагадаємо: У липні в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, а також багато отримали травми.

"Українська правда" в Threads

Теми: світнадзвичайна подія
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