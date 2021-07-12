Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Індії від удару блискавки під час селфі загинули 11 людей

Понеділок, 12 липня 2021, 07:15
В Індії від удару блискавки під час селфі загинули 11 людей

У неділю в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, а також багато отримали травми.

Джерело: ВВС

Деталі: Жертви робили селфі під дощем на сторожовій вежі в популярному туристичному об’єкті Форт Амер.

Близько 27 людей знаходились на вежі та стіні форту, коли стався інцидент, і деякі з них, як повідомляється, стрибнули з вежі.

Старший поліцейський повідомив, що вежа є популярним місцем, додавши, що серед загиблих більшість людей – молодь.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в неділю сталося ще дев'ять смертей від ударів блискавки в Раджастхані, штаті, де знаходиться Джайпур.

Влада штату призначила сім’ям загиблих компенсацію у 500 тисяч рупій (6 700 доларів).

Сезон мусонів в Індії, під час яких спостерігаються сильні дощі, зазвичай триває з червня по вересень.

Індійський департамент метеорології (IMD) заявив, що смертність від ударів блискавки в країні подвоїлася з 1960-х років – однією з причин, яку вони назвали, була кліматична криза.

Дані свідчать, що з початку і до середини 1990-х років інциденти з блискавками також зросли на 30% – 40%.

У 2018 році індійський штат Андхра-Прадеш зафіксував 36 749 ударів блискавок лише за 13 годин.

Експерти кажуть, що вони частіше трапляються в районах з нижчим лісовим покривом, це робить людей вразливими до ударів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Індіянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Індія
В України знову з'явився посол у Бразилії
В Indian Oil очікують, що на Росію припаде 30% імпорту нафти цьогоріч
Спека в Індії забрала життя майже 100 людей
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: