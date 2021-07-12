В Індії від удару блискавки під час селфі загинули 11 людей

У неділю в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, а також багато отримали травми.

Джерело: ВВС

Деталі: Жертви робили селфі під дощем на сторожовій вежі в популярному туристичному об’єкті Форт Амер.

Близько 27 людей знаходились на вежі та стіні форту, коли стався інцидент, і деякі з них, як повідомляється, стрибнули з вежі.

Старший поліцейський повідомив, що вежа є популярним місцем, додавши, що серед загиблих більшість людей – молодь.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в неділю сталося ще дев'ять смертей від ударів блискавки в Раджастхані, штаті, де знаходиться Джайпур.

Влада штату призначила сім’ям загиблих компенсацію у 500 тисяч рупій (6 700 доларів).

Сезон мусонів в Індії, під час яких спостерігаються сильні дощі, зазвичай триває з червня по вересень.

Індійський департамент метеорології (IMD) заявив, що смертність від ударів блискавки в країні подвоїлася з 1960-х років – однією з причин, яку вони назвали, була кліматична криза.

Дані свідчать, що з початку і до середини 1990-х років інциденти з блискавками також зросли на 30% – 40%.

У 2018 році індійський штат Андхра-Прадеш зафіксував 36 749 ударів блискавок лише за 13 годин.

Експерти кажуть, що вони частіше трапляються в районах з нижчим лісовим покривом, це робить людей вразливими до ударів.