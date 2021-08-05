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Три українки кваліфікувались у фінал Олімпіади зі стрибків у висоту

Четвер, 5 серпня 2021, 05:15
Три українки кваліфікувались у фінал Олімпіади зі стрибків у висоту
ФОТО: Радіо Свобода

Усі три українські спортсменки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко подолали висоту 1.95 у змаганнях зі стрибків у висоту і вийшли у фінал Олімпійських Ігор-2020 у Токіо.

Джерело: Пряма трансляція Олімпіади

Деталі: Загалом легкоатлетки підкорювали висоти 1.86; 1.90; 1.93 і 1.95 за вихід у фінал.

Магучіх взяла висоту 1.95 з першої спроби. Геращенко – із другої спроби. Левченко теж підкорила цю висоту.

Відтак усі три українські легкоатлетки вирвалися у фінал змагань.

Нагадаємо: Українець чинний нардеп від партії "Слуга народу" Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України на Олімпійських Іграх у Токіо.

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
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