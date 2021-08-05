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За добу в Україні виявили більше тисячі нових випадків COVID

Четвер, 5 серпня 2021, 08:33
За добу в Україні виявили більше тисячі нових випадків COVID

Минулої доби в Україні виявили 1 052 нових підтверджених випадків COVID, 25 людей померли.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За добу 4 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37)".

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Минулої доби до лікарень госпіталізували 532 особи, померли 25 пацієнтів, одужали 542 людини.

 

За добу протестували: методом ПЛР – 20950 осіб,  методом ІФА – 9 154 особи,  експрес-тестами – 15 970 осіб.

За весь час пандемії в Україні:  захворіло – 2 256 397 осіб;  одужало – 2 188 815 осіб;  летальних випадків – 53 049;

Проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.

Що передувало: У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже упродовж наступних двох тижнів. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірус
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